Fallito il rimbalzo di stamattina i prezzi del petrolio sono in forte calo dopo le stime dell'Aie.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia prevede un crollo storico della domanda nel 2020 e per aprile una flessione che non si vedeva da un quarto di secolo. Gli investitori inoltre sono poco ottimisti circa la reale efficacia dei tagli alla produzione decisi da Opec e Opec+.

Il Wti cede il 3,93% a 19,42 dollari e il Brent scende del 4,97% a 28,13 dollari.