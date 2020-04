Di Maio pronto a porre il tema dei paradisi fiscali in Europa

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si prepara a porre il tema dei paradisi fiscali nell'Unione europea: lo confermano sono fonti qualificate vicine al titolare della Farnesina. "È un tema che necessariamente deve essere affrontato, in Europa non si può continuare ad andare avanti con questa doppia morale", avrebbe detto Di Maio nei giorni scorsi in una riunione ristretta con il suo staff.

La mossa del ministro, viene riferito dalle stesse fonti, punterebbe a smascherare alcuni Paesi che nell'Ue "predicano bene ma razzolano male". Il riferimento è all'Olanda, che nel corso della trattativa all'Eurogruppo è stata tra i più strenui oppositori della proposta italiana per gli eurobond ma il cui ordinamento tributario secondo molti osservatori lo avvicina ai Paesi finiti nella black list dell'Ocse come paradisi fiscali.