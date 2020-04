Il trasporto aereo è in crisi. A rischio 25 milioni di posti di lavoro

Sono 25 milioni i posti di lavoro a rischio nelle compagnie aeree a livello globale per la pandemia di coronavirus. La stima è della Iata, l'associazione internazionale del trasporto aereo, che chiede urgente aiuto ai governi e sottolinea come molte aerolinee stiano esaurendo la liquidità.

Dall'inizio del secondo trimestre, il traffico aereo si è ridotto del 70%, con punte del 90% per i voli europei. In questo quadro, ​Lufthansa ha annunciato la chiusura della filiale Germanwings. Il gruppo tedesco ha spiegato che la messa a terra della compagnia low cost ​Germanwings rientra in un piano più ampio di riduzione dei costi che include il taglio della capacità di volo in tutto il gruppo. ​

Lufthansa ha dichiarato che ridurrà i voli nei suoi hub di Francoforte e Monaco e taglierà il numero di aerei in servizio per Lufthansa ed Eurowings. "​Le operazioni di volo Germanwings saranno interrotte - ha affermato la compagnia aerea nella nota - tutte le opzioni che ne derivano saranno discusse con i rispettivi sindacati".