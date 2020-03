Giornata poco mossa alla Borsa di Milano

Avvio in rialzo per le borse europee sulla scia dell'accordo trovato negli Usa sul maxi piano di aiuti da 2.000 miliardi di dollari per contrastare gli impatti dell'emergenza coronavirus. Milano parte bene, poi rallenta.

Borsa: poco mossa a metà giornata, Ftse Mib +0,15% Piazza Affari, dopo il rally della mattinata e un passaggio in rosso, arriva a metà seduta poco mossa, con il Ftse Mib che torna leggermente positivo a +0,15%. Sul paniere principale di Borsa Italiana sono ben comprati Leonardo (+5,75%) e Fca fra gli industriali; Intesa e Mediobanca (+3,99%) fra i bancari e Azimut nel gestito. In netto calo Atlantia e Ferragamo, bene invece Stm (+3,26%). In spolvero Campari (+5,6%).

Fca sospesa per eccesso di rialzo Piazza Affari accelera, con il Ftse Mib che arriva a superare il 3%. Sul listino principale si segnala il rally di Fca, sospesa più volte al rialzo: le azioni del gruppo automobilistico salgono del 9,76%, trascinando anche Exor che dopo il balzo di ieri guadagna il 7,44%. Bene Poste (+5,14%) e Ubi (+4,7%), nel gestito brillante Azimut (+6%).

Borse asiatiche chiudono in rally Le Borse asiatiche chiudono in rally sulla scia di Wall Street dove il Dow Jones ha registrato la miglior seduta dal 1933, chiudendo a +11%. Tokyo termina in rialzo dell'8,02%, Hong Kong del 3,98%, Shanghai del 2,17% e Seul del 5,89%.

Piazza Affari accelera in apertura Dopo il rally di ieri corre ancora Piazza Affari: a pochi minuti dall'apertura la Borsa di Milano cerca di consolidare i guadagni con il Ftse Mib che sale del 2,5% sopra i 17300 punti. Fra i titoli del paniere principale spicca il rialzo di Nexi che, dopo due sedute di fila con guadagni in doppia cifra, sale del 6,95%. Nel lusso corre Moncler, che sale di oltre l'8%; denaro anche su Exor che dopo il balzo di ieri recupera un altro 7%. Bene gli assicurativi (Generali +5%), fra i bancari corre Ubi, tonico il risparmio gestito.

Listini europei in rialzo Le Borse europee aprono in rialzo dopo che i negoziatori hanno annunciato un'intesa sul pacchetto di aiuti all'economia Usa da 2.000 miliardi di dollari. Londra sale dell'1,4% a 5.532 punti. A Milano l'indice Ftse Mib cresce del 2,91%. Francoforte guadagna il 2,91% a 9.994 punti, Parigi il 2,08% e Madrid il 3,36%. Ieri a Wall Street il Dow Jones ha registrato la miglior seduta dal 1933, chiudendo a +11% per l'ottimismo sul via libera al bazooka fiscale Usa. Stamane Tokyo ha chiuso in rialzo dell'8%. Adesso Camera e Senato devono approvare il pacchetto di stimoli, che Donald Trump è pronto a firmare.

In calo il prezzo dell'oro Il prezzo dell'oro è in calo dopo il via libera al pacchetto di stimoli fiscali da 2.000 miliardi di dollari negli Usa. Lo spot gold cede l'1,8% a 1.610 dollari l'oncia.

Spread in calo a 187 punti Si allenta ancora la pressione sui titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 187 punti, dopo aver chiuso ieri a quota 189 punti. Il rendimento del decennale scende all'1,541%.

Futures positivi a Wall Street I future di Wall Street virano in positivo dopo che i negoziatori del Congresso e della Casa Bianca hanno annunciato un'intesa sul mega-pacchetto di stimoli all'economia da 2.000 miliardi di dollari. Il piano dovrebbe essere approvato in giornata. I future sul Dow Jones avanzano dell'1,15%, quelli sullo S&P dello 0,5% e quelli sul Nasdaq dello 0,11%.

Euro a quota 1,08 sul dollaro L'euro apre sopra quota 1,08 dollari e il biglietto verde resta per ora sotto traccia dopo che al Senato Usa i negoziatori hanno annunciato un'intesa sul bazooka da 2.000 miliardi di dollari per aiutare l'economia colpita dal coronavirus. La moneta europea passa di mano a 1,0818 dollari e 120,34 yen. Dollaro/yen in lieve flessione a 111,21.

La borsa di Tokyo chiude in rialzo La Borsa di Tokyo chiude in rialzo dell'8,04% dopo che al Senato Usa i negoziatori hanno annunciato un'intesa sul pacchetto di stimoli da 2.000 miliardi di dollari. L'indice Nikkei termina a 19.546,63 punti.