 Lamborghini chiude lo stabilimento fino al 25 marzo

Automobili Lamborghini intensifica le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus. A sostegno delle ultime direttive del Governo lo stabilimento di Sant'Agata Bolognese (Bologna) chiude da oggi fino al 25 marzo prossimo. "Questa misura - sottolinea il Ceo di Automobili Lamborghini, Stefano Domenicali - è un atto di responsabilità sociale e di grande sensibilità nei confronti delle nostre persone per la situazione di emergenza, che stiamo vivendo in Italia in questi giorni e che si sta sviluppando anche all'estero. Come già fatto finora, continuiamo a monitorare la situazione per reagire in maniera rapida ed efficace - conclude - col supporto dei nostri collaboratori e per poter ripartire con energia nel momento giusto".