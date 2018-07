Marchionne peggiora, non potrà riprendere l'attività

Kevin Hagen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Sergio Marchionne

Le condizioni di salute di Sergio Marchionne, dopo che in settimana "sono sopraggiunte " complicazioni inattese durante la convalescenza post - operatoria, "si sono ulteriormente aggravate nelle ultime ore". A comunicarlo "con profonda tristezza" una nota di Fca in cui si dice che "il dottor Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa". Il Consiglio di Amministrazione di Fca ha espresso "innanzitutto la sua vicinanza a Sergio Marchionne e alla sua famiglia sottolineando lo straordinario contributo umano e professionale che ha dato alla società in questi anni".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it