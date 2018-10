Manovra: Tria, preoccupazioni Ue non sono fondate

"Le preoccupazioni" della Commissione europea e della Bce "non sono fondate". Ovviamente aumenta il deficit e il ministro del Tesoro non ama divergere dal pareggio di bilancio che rappresenta il sogno di ogni ministro dell'Economia". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Tg1. Tuttavia, prosegue, "il deficit fa parte degli strumenti di politica economica consentiti dalla prassi e quindi non sono preoccupato perch e' una manovra che aumenta moderatamente il deficit ma fa scendere il rapporto debito/pil nei prossimi 3 anni di 4 punti percentuali. Non è molto ma è la prima volta che accade".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it