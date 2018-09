Manovra: allo studio taglio Irpef per redditi più bassi

Un taglio dell'Irpef di un punto per i redditi più bassi da inserire già nella prossima legge di bilancio. E' una delle proposte a cui sta lavorando il gruppo degli esperti economici della Lega e rientrerebbe nel progetto di riforma fiscale di cui parte portante è la flat tax. L'operazione, spiegano fonti di governo, non si limiterebbe quindi solo alle imprese ma comprenderebbe anche una riduzione delle tasse per le persone fisiche che rientrano nel primo scaglione di reddito, quello fino a 15.000 euro. In base alle prime simulazioni il taglio sarebbe di un punto e riguarderebbe appunto l'aliquota piu' bassa che scenderebbe cosi' dal 23% al 22%.

