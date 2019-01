Manovra: sindacati, manifestazione del 9 febbraio confermata; attendiamo tavoli

Cgil, Cisl e Uil confermano la manifestazione nazionale a Roma del 9 febbraio. Lo hanno riferito i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier ha dato la disponibilità ad aprire dei tavoli tecnici su varie questioni e i sindacati hanno confermato di essere pronti a discutere. Andranno quindi in piazza per sostenere la propria piattaforma in attesa che i tavoli diventino una realtà concreta.

