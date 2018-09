Nella manovra economica "non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al Salone Nautico di Genova. "Stiamo aprendo tutti i cassetti: taglieremo anche le tasse sulla benzina e metteremo mano alla legge Fornero per mandare in pensione chi ne ha diritto" ha ribadito Salvini.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it