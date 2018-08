Salvini: la manovra sarà seria e punterà su crescita e lavoro

MARCO BERTORELLO / AFP Matteo Salvini (AFP)

"Stiamo lavorando a una manovra economica seria che faccia crescere questo paese a differenza delle precedenti". Lo ha spiegato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine del vertice in Prefettura con il premier ungherese Viktor Orban. In particolare, ha aggiunto, "stiamo lavorando in maniera compatta come governo a una manovra di crescita, di investimenti e di lavoro: sono convinto che i mercati riconosceranno la bontà di questa manovra. Quindi non ho preoccupazioni".

"Possono aprire inchieste e indagini ma non mi faranno assolutamente retrocedere e cambiare idea", aveva detto poi Salvini nella conferenza stampa congiunta con Orban, "sono fiero e orgoglioso di rappresentare un punto fermo per l'Italia e per l'intero continente europeo. I confini dell'Italia sono quelli dell'Europa. Quello che abbiamo fatto fino a oggi continueremo a farlo anche domani".

