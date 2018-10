Manovra: Salvini, solo Parlamento italiano puo' modificarla non Ue

"L'unico organismo che può migliorare la manovra italiana e' il parlamento italiano". Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in visita istituzionale a Bucarest, rispondendo alle domande dei cronisti sulle critiche di Bruxelles. "La manovra - ha aggiunto - punta su lavoro, crescita, diritto alla pensione, diritto alla salute, non toglieremo un solo centesimo dalle tasche degli italiani. Ascoltiamo tutti ma non torniamo indietro".

