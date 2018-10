Manovra: Moscovici, sangue freddo, mantenere spirito negoziale

"Non farò commenti su questo, dico che l’Italia è al cuore dell’Europa. E’ nell’interesse dell’Europa avere una Italia forte, un’euro forte e un’eurozona forte. Manteniamo il sangue freddo in spirito negoziale e collaborativo". Così il commissario agli Affari europei, Pierre Moscovici, arrivando alla riunione dell'Ecofin a Lussemburgo, risponde alle domande sulle ipotesi di un'Italia fuori dall'euro sollevate da diversi esponenti della maggioranza tra cui il presidente della Commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai.

"Questo è il mio unico commento. L’Italia stessa è attaccata all’euro perché sa che l’euro la protegge. Non commento altre speculazioni", ha aggiunto.

