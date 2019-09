Def: Gualtieri, in manovra 50 miliardi per investimenti pubblici

FILIPPO MONTEFORTE / AFP Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri





"Nella prossima Legge di bilancio saranno aumentati gli investimenti pubblici e il Governo si impegnerà per accelerarne l'attuazione. Inoltre, verranno introdotti due nuovi fondi di investimento, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte pluriennale, che si affiancheranno e daranno continuità ai fondi costituiti con le ultime tre Leggi di bilancio". E' quanto scrive nella premessa della Nota di aggiornamento del Def il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. "Le risorse - spiega - saranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all'utilizzo di fonti rinnovabili".

"Il peggioramento delle prospettive economiche e i ricorrenti dubbi sull'adesione alla moneta unica da parte di alcuni esponenti politici hanno contribuito a ridurre la fiducia degli investitori, portando a un significativo aumento del costo del debito pubblico, la componente più improduttiva della spesa", scrive inoltre Gualtieri. "Anche sotto questo punto di vista - prosegue - è stato importante evitare la procedura per disavanzo eccessivo".

