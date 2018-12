Manovra, Boccia: dati Istat impongono riequilibrio, il governo rifletta

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia l'allarme sulla manovra dopo i dati Istat che danno il Pil a -0,1% e la disoccupazione in crescita. "Purtroppo sono preoccupato. Sono dati che sul medio termine non possono farci bene. Dobbiamo aprirci ai mercati, siamo un grande Paese esportatore", ha detto Boccia al Forum organizzato a Bologna da Piccola industria Confindustria. "Dobbiamo riequilibrare la manovra dal punto di vista dell'offerta, lo stiamo dicendo da tempo - ha aggiunto - ma vediamo che nessuno ci ascolta. Speriamo che questi dati facciano riflettere la politica e il governo del Paese". Il presidente di Confundustria ha poi ribadito le sue riserve sul reddito di cittadinanza: "Il lavoro non si crea con l'assistenza", ha osservato.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it