Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia auspica una maggiore interazione con il governo in vista della discussione per la nuova Legge di Bilancio. Con l'esecutivo, ha detto Boccia al Meeting di Rimini, "in questa prima fase siamo partiti in salita: speriamo che adesso, per il confronto sulla legge di Bilancio, si possa parlare anche su altri elementi".

