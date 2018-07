Lavoro: Inps, cassa integrazione in calo, a giugno -27,6%  rispetto all'anno scorso

In calo le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate: a giugno 2018 sono state 9,8 milioni contro i 10,2 milioni di giugno 2017 con un decremento registrato nell'ordine del 3,5%. Rispetto invece a maggio il calo è del 9,4%. Secondo l'Inps, sempre a giugno il numero di ore di cig complessivamente autorizzate è stato pari a 19,5 milioni in diminuzione del 27,6% rispetto allo stesso mese del 2017 quando furono 27 milioni. In particolare secondo l'Inps, nel suo Osservatorio Cig, le ore autorizzate di cigs sono state di 9,6 milioni, con un calo del 29,4% rispetto a giugno 2017 quando furono 13,6 mln le ore autorizzate di cassa straordinaria. Rispetto a maggio, il calo invece è del 25%.

Per quanto riguarda la cassa in deroga, il decremento è stato più consistente, nell'ordine del 96,4% su base annua e del 47,5% su base mensile.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it