Istat: persiste la fase di debolezza del ciclo economico

"L'indicatore anticipatore registra un'ulteriore flessione, segnalando la persistenza di una fase di debolezza del ciclo economico". Lo rileva l'Istat nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Nel terzo trimestre, scrive l'istituto di statistica, l'economia italiana ha registrato una frenata: il Prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha segnato una variazione congiunturale nulla dopo 14 trimestri di crescita. Spiega l'Istat: sia la componente nazionale della domanda (al lordo delle scorte) sia quella estera netta hanno fornito un contributo nullo. La variazione acquisita per l'anno corrente e' pari a +1,0%.

