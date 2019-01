Inflazione:  in calo dello 0,1% a dicembre ma salita dell' 1,1% su base annua

Nel mese di dicembre 2018 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è diminuito dello 0,1% rispetto al mese precedente e aumentato dell’1,1% su base annua (da +1,6% del mese precedente). Lo rende noto l'Istat che conferma la stima preliminare. In media, nel 2018, i prezzi al consumo registrano una crescita dell’1,2% e l‘“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari a +0,7% (replicando in entrambi i casi il dato del 2017).

