Google cede alla versione Lite del suo smartphone: in arrivo un Pixel XL economico

Google Pixel 3 e 3 XL

La versione leggera conquista anche Google. Si dà ormai per certo, nel 2019, l'arrivo di un Pixel 3 Lite, cioè uno smartphone più economico rispetto a quelli lanciati in autunno. Adesso spuntano le prima immagini (non ufficiali) anche di un Pixel 3 Lite XL. Economico sì, ma con display di dimensioni maggiori.

Come sarà la gamma Lite

Il Pixel 3 Lite, sostiene 91mobiles, avrà uno schermo da 5,5 pollici (identico a quello del Pixel 3), mentre il Lite XL dovrebbe avere una diagonale di 6 pollici (0,3 in meno rispetto al Pixel 3 XL). Quanto al design, gli smartphone meno costosi avrebbero optato per uno stile più classico, senza notch. Mentre sul retro dovrebbe esserci la scocca bicolore che è la firma di Mountain View sui suoi prodotti hardware. I dispositivi dovrebbero essere abbinati a un processore Snapdragon 670 di Qualcomm e avere 4GB di RAM. Non ci sono certezze sulla data di lancio, che dovrebbe essere comunque nel primo trimestre del 2019.

Questione di equilibrio

I Pixel hanno una loro nicchia di fan, ma non sono riusciti a conquistare una larga fetta di mercato. Con le vendite degli smartphone stagnanti, molti produttori hanno scelto l'opzione “Lite” per ampliare la propria platea. Dispositivi più economici, con materiali e specifiche meno ambiziosi. Molto del loro successo dipende dall'equilibrio tra prezzo e qualità offerta. L'iPhone XR (che non è proprio un Lite) sta soffrendo perché il prezzo è sì inferiore a quello dei XS, ma non è abbastanza basso da convincere gli utenti. Il tentativo di Google avrebbe quindi senso solo se si orientasse (come pare) su un cartellino ben più abbordabile: le indiscrezioni suggeriscono 400-500 dollari.

