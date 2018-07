Fs: Toninelli, firmata decadenza intero cda

RALF HIRSCHBERGER / DPA Un binario morto

"Ho appena firmato la decadenza dell'intero cda di Fs per chiudere con il passato". L'annuncio è del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, via Facebook. "Siamo il governo del cambiamento", si legge nel post, "e pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico. Ora la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti. E in tutto questo la 'cura del ferro' ha un ruolo fondamentale".

