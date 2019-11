Per Fs non ci sono ancora le condizioni per fare un'offerta su Alitalia

Agf Frecciarossa di Fs

Non ci sono ancora le condizioni per fare un'offerta sul Alitalia: questo il senso della nota diffusa da Fs al termine del cda. La società tiene a sottolineare pure che Lufthansa è disponibile solo a una partnership commerciale e non a un ingresso nel capitale della compagnia.

Il consiglio, "confermando l’impegno e la disponibilità dell’azienda a proseguire le negoziazioni per il costituendo consorzio, per cui ad oggi non sono ancora maturate le condizioni necessarie, attende le valutazioni dei commissari straordinari in merito alle iniziative da intraprendere" per il salvataggio di Alitalia.

