Fisco: al via 'saldo e stralcio' delle cartelle

Al via l'operazione "saldo e stralcio" delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito Internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella legge di Bilancio che consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell'importo dovuto già "scontato" delle sanzioni e degli interessi di mora.

La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.

Il modello Sa-St deve essere presentato entro il 30 aprile.

