Cosa ci fa Ferrero con le caramelle Nestlé comprate in America?

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Barrette made in Usa acquistate da Ferrero

Dopo le indiscrezioni di inizio gennaio, ora è ufficiale: Ferrero acquisisce il business dolciario di Nestlé negli Stati Uniti, diventando il terzo gruppo del settore nel Paese. L'operazione vale 2,8 miliardi di dollari in cash (circa 2,3 miliardi di euro) e dovrebbe essere finalizzata intorno alla fine del primo trimestre 2018.

Il gruppo di Alba comprerà più di 20 storici brand americani estremamente conosciuti, tra cui marchi di cioccolato iconici come Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Wonka e il diritto esclusivo sul marchio Crunch negli Stati Uniti, così come i brand di caramelle SweeTarts, LaffyTaffy e Nerds.

Ferrero acquisirà gli stabilimenti produttivi statunitensi di Nestlé a Bloomington, Franklin Park e Itasca, in Illinois, con i dipendenti collegati alla divisione confectionery, continuando ad operare attraverso gli uffici di Glendale, in California, e le altre sedi proprie in Illinois e in New Jersey.

Ferrero, fondata come azienda a conduzione familiare ad Alba, in Italia nel 1946, è la terza più grande azienda nel mercato globale del cioccolato confezionato con vendite mondiali di oltre 12 miliardi di dollari (10,3 miliardi di euro), distribuzione in oltre 170 Paesi e oltre 30.000 dipendenti in tutto il mondo. Questa transazione rafforzerà la sua posizione.

Inoltre con questa operazione, Ferrero aggancia il terzo posto nel mercato statunitense dove è meglio conosciuta per i Tic Tac, le praline Ferrero Rocher, Nutella, oltre ai marchi di cioccolato Fannie May e Harry London e per Ferrara Candy Company, acquisita recentemente da una società affiliata, con un portafoglio di marchi che comprende le caramelle Trolli, Brach's e Black Forest​.

"Siamo entusiasti di aver acquisito il business dolciario di Nestlé negli Stati Uniti d'America, che porta con sé un portafoglio eccezionale di marchi iconici ricchi di storia e di grande riconoscibilità - commenta Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo - ciò, combinato con l'attuale offerta Ferrero sul mercato americano, garantirà un'offerta più vasta di prodotti di alta qualità per i consumatori, oltre a nuove entusiasmanti opportunità di crescita nel più grande mercato dolciario del mondo. Non vediamo l'ora di accogliere il talentuoso team di Nestlé in Ferrero e di continuare a investire e far crescere tutti i nostri prodotti e marchi in questo mercato strategico e attraente".



