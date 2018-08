Ferrari: ricavi e utile netto in crescita (+1,4% e +18,1%)

Ricavi e utile netto in crescita per Ferrari: nel I semestre, le consegne totali sono pari a 2.463 unità, in aumento di 131 unità (+5,6%), i ricavi netti pari a Euro 906 milioni, in calo di pochi milioni, ma in aumento del +1,4% a cambi costanti, l'EBITDA è pari a Euro 290 milioni, +7,0%, con un margine che si colloca al 31,9%, l'EBIT è pari a 217 milioni, +7,5%. In aumento anche l'utile netto a 160 milioni, (+18,1%). L'indebitamento industriale è pari a 472 milioni (442 milioni escluso il riacquisto di azioni proprie) e viene confermato l'outlook per il 2018.

