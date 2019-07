Fed, Powell: rafforzati motivi per abbassare tassi

Molti banchieri centrali ritengono che si "siano rafforzati" i motivi che favoriscono un abbassamento del tassi, a causa delle forze che agiscono "controcorrente" nell'economia. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, negli appunti per la sua audizione al Congresso. Secondo il numero uno dell'istituto centrale Usa, inoltre, molti membri della Fed sono "disponibili" a considerare una "politica monetaria più accomodante". Sul tagli dei tassi, senza citarlo apertamente, Powell ricorda che a giugno la Fed ha annunciato che "agirà in modo appropriato per sostenere l'espansione" dell'economia.

