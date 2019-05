Fca ha venduto Magneti Marelli per 5,8 miliardi alla giapponese Calsonic Kansei

MIGUEL MEDINA / AFP

Lo stabilimento della Magneti Marelli

Fca comunica di avere perfezionato la cessione del proprio business di componentistica automobilistica, Magneti Marelli, a CK Holdings Co., la holding di Calsonic Kansei Corporation, primario fornitore giapponese di componentistica per autoveicoli. Con il closing Fca ha ricevuto un corrispettivo in contanti di circa 5,8 miliardi di euro. Fca comunica inoltre che il consiglio di amministrazione ha approvato una distribuzione straordinaria per cassa a favore dei portatori di azioni ordinarie di Fca pari a 1,30 euro per azione, corrispondente a una distribuzione totale di circa 2 miliardi di euro, a valere sui proventi netti dell’operazione.

