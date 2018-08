Facebook: eliminate centinaia migliaia di app non revisionate

Facebook ha appena sbattuto fuori dalla sua piattaforma centinaia di migliaia di app. Si tratta soprattutto di app inattive o i cui sviluppatori non hanno partecipato al processo di revisione annunciato dal social network lo scorso maggio, e che aveva come termine ultimo il primo agosto. A maggio, nel corso della sua conferenza per gli sviluppatori, Facebook aveva infatti annunciato un giro di vite sul suo processo di revisione delle app con l'obiettivo di assicurarsi che fossero in linea con le nuove regole sulla gestione dei dati adottate da Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica.

