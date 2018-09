Eni Zohr, raggiunge target produzione 2 mld piedi cubi al giorno

Eni annuncia che il giacimento Zohr, in Egitto, ha raggiunto una produzione di 2 miliardi di piedi cubi al giorno, corrispondenti a circa 365.000 barili di olio equivalente al giorno, dei quali 110.000 in quota Eni. Il risultato - si legge in una nota del gruppo - è stato raggiunto a soli pochi mesi dal primo gas nel dicembre 2017 e con un anno di anticipo rispetto al Piano di Sviluppo (PoD) originale. L'attuale livello di produzione è stato ottenuto a seguito dell'avvio della quinta unita' produttiva (T4) dell'impianto a terra, 8 pozzi in produzione e un nuovo gasdotto sottomarino da 30 pollici di diametro e 218 chilometri di lunghezza commissionato lo scorso mese.

