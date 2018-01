Tesla Model 3 da record: New York-Los Angeles in 50 ore

La Tesla Model 3 ha compiuto il tragitto New York-Los Angeles (4.600 chilometri) in 50 ore, 16 minuti e 32 secondi, battendo il record del viaggio più veloce attraverso gli Stati Uniti per un veicolo elettrico. Costo complessivo della ricarica: 100,95 dollari.

Alla guida dell'auto progettata da Elon Musk, Alex Roy. Il redattore della rivista The Drive e' partito da Redondo Beach, in California (appena fuori Los Angeles) il 28 dicembre e ha guidato fino a un parcheggio a Manhattan, non lontano dall'Empire State Building.

Tesla Model 3

Roy, non solo ha migliorato il tempo che aveva fatto nel 2016 usando una Model S e il pilota automatico per circa 5 ore, ma ha anche battuto di un'ora il record stabilito l'estate scorsa da Jordan Hart e Bradly D'Souza, a bordo di un modello S 85D. Considerando che Roy e Zorrilla hanno viaggiato in pieno inverno, la prova di due giorni si è trasformata anche in un test sull'affidabilità e la capacità del modello 3 di resistere alle basse temperature.

