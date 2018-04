In Bahrain è stato scoperto un grande giacimento di petrolio e gas

Il Bahrain ha annunciato di aver scoperto il maggior campo petrolifero e a gas di scisto della sua storia. L'agenzia ufficiale Bna non ha fornito alcuna indicazione sulle dimensioni della scoperta né sulla eventuale data della sua messa in produzione, ma le autorità citate dalla stessa fonte stimano che le quantità di petrolio e gas siano pari a "numerose volte" quelle delle riserve contenute nel campo petrolifero bahraino, l'unico conosciuto nell'emirato con riserve per parecchie centinaia di milioni di barili di greggio.

Il Bahrain è il più piccolo produttore di idrocarburi tra i sei Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, che comprende anche Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman e Qatar. Il campo petrolifero del Bahrain è stato il primo a essere scoperto nella regione e produce attualmente circa 50.000 barili di petrolio e 28,3 milioni di metri cubi di gas al giorno. Il piccolo emirato, le cui entrate dipendono per l'80% di petrolio, beneficia anche di 150.000 barili al giorno supplementari del campo di Abu Safa che divide con il suo grande vicino, l'Arabia Saudita.

