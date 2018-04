Total e Saudi Aramco investono 5 mld di dollari in sito petrolchimico

Foto: Mohammed Elshamy / Anadolu Agency Mohammed Ben Salman

Total e Saudi Aramco hanno annunciato di aver firmato un memorandum d'intesa per costruire un sito petrolchimico in Arabia Saudita, un progetto di investimento del valore di circa 5 miliardi di dollari. Il complesso sarà costituito "a valle della raffineria del Satorp", posseduta al 62,5% da Saudi Aramco e al 37,5% da Total, si legge in una nota del gruppo francese.

Il principe ereditario saudita Mohammed Ben Salman è in visita ufficiale in Francia. Situata a Jubail, nell'Arabia Saudita orientale, sarà la più grande raffineria di Total al mondo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it