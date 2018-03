Italgas: acquista Seaside ed entra in efficienza energetica

Italgas ha perfezionato l'acquisizione del 100% di Seaside, una delle maggiori Energy Service Company italiane, all'avanguardia nell'offerta di servizi digitali, grazie alle sue competenze nel campo di Big Data, Business Intelligence e Machine Learning. Seaside, informa una nota, è certificata secondo la norma Uni Cei 11352, ha sede a Bologna e serve un portafoglio di oltre 400 clienti in Italia operando in diversi settori: dalla grande industria alle Pmi, dal terziario alla Pubblica Amministrazione.

La valorizzazione complessiva degli asset di Seaside è stata stabilita in 8,5 milioni di euro. Costituita nel 2010, negli ultimi due anni Seaside ha registrato un trend di crescita che ha più che raddoppiato gli indicatori di produttività. La società stima di chiudere l'esercizio 2017 con un valore della produzione di circa 13 milioni di euro e un Ebitda di circa 2,6 milioni di euro.

"L'acquisizione di Seaside, come annunciato nel Piano Industriale 2017-2023", ha commentato l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, "risponde alla scelta strategica di disporre di un know-how specialistico nel campo dell'efficienza energetica. L'inserimento della società nel Gruppo Italgas porterà importanti benefici. Oltre alla disponibilità di un portafoglio di progetti innovativi capaci di generare risparmi energetici, Italgas potrà offrire alle comunità locali iniziative di efficientamento in occasione delle gare d'ambito. Dopo la presentazione dei risultati di bilancio 2017 tenutasi ieri, con l'acquisizione di oggi Italgas conferma l'impegno ad investire nello sviluppo e nell'innovazione tecnologica per offrire un servizio migliore al sistema Paese e a tutti i clienti".

