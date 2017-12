Eni completa prova di produzione del pozzo Tecoalli 2, in Messico

Completato con successo la prova di produzione del pozzo Tecoalli 2 nella Baia di Campeche, nell'offshore del Messico. Lo annuncia Eni in un comunicato spiegando che "i risultati del test di produzione sul pozzo Tecoalli 2, situato nell'Area Contrattuale 1 (Eni 100%), a 200 Km a ovest di Ciudad del Carmen e in 33 metri di profondità d'acqua, confermano l’eccellente capacità produttiva della formazione Orca e l’ottima qualità dell’olio incontrato in questo reservoir: 30° API, senza tracce di CO2 o H2S".



Durante l’erogazione il pozzo ha raggiunto una produzione di 7000 barili/giorno, limitata dalla capacità delle attrezzature di test. Si stima che con il completamento definitivo il pozzo potrà raggiungere i 10000 barili/giorno. Questi risultati e la revisione dei modelli di reservoir dei campi di Amoca e Miztón, hanno recentemente consentito di incrementare la stima totale di idrocarburi in posto nell'Area 1 a 2 miliardi di barili di olio equivalente, dei quali circa il 90% olio e il rimanente gas associato. Il pozzo sarà abbandonato temporaneamente, per essere recuperato alla produzione nel futuro sviluppo di questo campo. Eni sanzionerà il progetto di sviluppo (FID) dell’Area 1 (campi di Amoca, Miztón e Tecoalli), quando il Piano di Sviluppo sarà approvato da parte delle autorità messicane, con start up della produzione previsto per la prima metà del 2019.

Eni è presente in Messico dal 2006 e ha creato la sua controllata al 100% Eni Mexico S. de R.L. de C.V. nel 2015. Eni detiene, in qualità di operatore, 4 blocchi di esplorazione e produzione nel bacino di Sureste: Area 1 (Eni 100%), assegnato nel 2015 nella "Ronda 1- Licitacion 2", e Blocco 7 (Eni 45%), Blocco 10 (Eni 100%) e Blocco 14 (Eni 60%), assegnati nel 2017 nella "Ronda 2 - Licitacion 1".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it