Enel lancia un'Opa da 1,1 miliardi sulla brasiliana Eletropaulo

Enel Brasil Investimentos Sudeste, società interamente posseduta dalla controllata brasiliana Enel Brasil, ha lanciato un’offerta pubblica volontaria per l’acquisizione dell’intero capitale della società di distribuzione elettrica brasiliana Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. per un corrispettivo di 28,0 real brasiliani per azione, condizionata all’acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale stesso. E' quanto si legge in una nota della società.

L’investimento complessivo atteso ammonta sino ad un massimo di 4,7 miliardi di real brasiliani, pari a 1,1 miliardi di euro. Enel Americas S.A., società controllata da Enel e che a sua volta controlla Enel Brasil, fornirà ad Enel Sudeste le risorse finanziarie necessarie per tale investimento. L’operazione è coerente con l’attuale Piano Strategico del Gruppo Enel e, in caso di esito positivo, rappresenterebbe un altro passo avanti nel rafforzamento della presenza del Gruppo nel settore della distribuzione in Brasile.

