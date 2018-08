Di Maio in Egitto, Eni attore produttivo importantissimo

Foto: AGF Luigi Di Maio

Le scoperte di Eni e le sue ricerche in Egitto "ci fanno apprezzare tantissimo qui". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dal Cairo, durante la sua visita ufficiale al Cairo. "Ho detto al presidente al Sisi che sicuramente, anche dai feedback che ci vengono dalla comunità italiana, il piano d'investimenti che sta facendo il Paese ha creato una stabilità economica e sicuramente una crescita economica notevole. E' un piano di investimenti in infrastrutture e addirittura in una nuova città che già coinvolge le nostre aziende sul territorio egiziano e ne potrà coinvolgere altre. Gli investimenti che ha fatto Eni qui, soprattutto nel periodo più difficile, quello in cui molti giustamente sono andati via, e il fatto che Eni sia rimasta ne fa un attore produttivo importantissimo per il Paese e per il presidente egiziano, che ha avuto parole di lodi". E ha concluso: "Se andremo verso la normalizzazione dei rapporti, potremo creare nuove occasioni, non solo per le nostre aziende di Stato ma anche per le piccole e medie imprese".

