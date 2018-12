Manovra: l'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo su auto di grossa cilindrata 

L'ecotassa non si pagherà sulle utilitarie ma solo sulle auto di grossa cilindrata. Un emendamento alla legge di bilancio depositato dai relatori in commissione Bilancio del Senato alza la soglia sopra la quale scattera' l'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi a 160 CO2 g/km. Il balzello scatterà dal 1 marzo fino al 31 dicembre 2021 per chiunque acquisti e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo, ovvero veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

