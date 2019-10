Mercedes dovrà richiamare centinaia di migliaia di auto per il dieselgate

Jakub Porzycki / NurPhoto Il logo della Mercedes

Daimler (casa made di Mercedes), già coinvolta nel 'dieselgate', è nuovamente nel mirino dell'Authority federale tedesca dei trasporti (Kba): l'agenzia ha ordinato alla casa automobilistica di richiamare centinaia di migliaia di veicoli Mercedes Benz. Lo ha reso noto lo stesso quartiere generale dell'azienda di Stoccarda. "Stimiamo che il richiamo riguarderà un numero a sei cifre di auto", ha dichiarato Daimler, aggiungendo che il gruppo farà ricorso alla decisione pur "collaborando con le autorità".

Anche l'anno scorso, la Kba aveva ordinato a Daimler di richiamare oltre 700.000 veicoli in tutto il mondo (280.000 nella sola Germania) per emissioni truccate e la casa automobilistica aveva fatto ricorso. Il 'Dieselgate' si e' aperto in Germania nel 2015 quando Volkswagen ha ammesso di aver installato software per alterare le emissioni su 11 milioni di veicoli.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it