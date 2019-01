Di Maio: referendum su reddito di cittadinanza? Renzi e Boschi porteranno fortuna

Mauro Ujetto / NurPhoto Luigi Di Maio

Il vicepremier M5s Luigi Di Maio torna a rivendicare l'approvazione di reddito di cittadinanza e quota 100, e sostiene che con queste misure "si rifonda lo Stato Sociale" e "si sancisce che lo Stato deve pensare prima di tutto alle persone più deboli della sua comunità perché nessuno deve rimanere indietro. È un nuovo diritto per gli italiani. Il diritto a non essere lasciato solo. Mai". In un post sul blog delle stelle Di Maio accenna poi al referendum per abolire il reddito di cittadinanza, che definisce "la risposta degli ex paladini dell’austerità al ritorno dello Stato sociale". "Vogliono fare un referendum? Lo facciamo. Vadano avanti. Avere tra i promotori Renzi e Boschi - ironizza Di Maio - gli porterà sicuramente fortuna".

