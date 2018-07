Di Maio: pronte modifiche a dl Dignità su voucher e sgravi assunzioni

(Afp) Luigi Di Maio

"Abbiamo pronto un emendamento sui voucher e credo che nascerà un decreto Dignità 2.0". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che, parlando a Catania, ha fatto annunciato una serie di modifiche al provvedimento. "Il primo - ha detto - è relativo agli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani, soprattutto nel sud Italia. Questo vuol dire che all'interno del decreto Dignità non ci sarà solo una stretta per i contratti a tempo determinato, ma ci saranno incentivi per l'assunzione dei giovani". Aggiunge Di Maio: "Poi andremo incontro a quelle categorie che ci chiedono più flessibilità nel loro settore. La norma sui voucher per come l'abbiamo scritta non punta ad alcuno sfruttamento ma devono essere utilizzati solo in determinati periodo in cui c'è bisogno di un numero di persone più alto. È impensabile che una volta si pagavano con i voucher gli ingegneri, gli avvocati e persino i giornalisti".

