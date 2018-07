Di Maio attacca il Pd, sul dl Dignità incomprensibile emendamento su indennizzo

Facebook Di Maio

"Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo del decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente. Nel dettaglio il decreto dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono degli abusi?". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. "Il loro emendamento - prosegue il leader M5s - non servirà a nulla perché finalmente ormai sono minoranza, ma il segretario del Pd potrebbe spiegare a tutti perché un partito di "sinistra" si schiera contro il riconoscimento di maggiori diritti a chi lavora? Per me è incomprensibile - sottolinea Di Maio - Da parte nostra continueremo a difendere ed estendere i diritti sociali dei lavoratori e delle lavoratrici, esattamente quello che il pd non ha fatto in tutti questi anni. Andremo avanti col massimo delle energie perché so che siete con noi, con un governo che finalmente pensa ai cittadini e non alle lobby. Insieme stiamo cambiando l'Italia!", conclude il vicepremier.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it