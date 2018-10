Def, Savona: Pil può raggiungere il 2% nel 2019 e il 3% nel 2020

Il Pil potrà raggiungere il 2% nel 2019 e il 3% nel 2020. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, nel corso di un incontro con la stampa estera. Il governo nella Nota di aggiornamento al Def stima una crescita del Pil all'1,5% Il prossimo anno e all'1,6% quello successivo. Per quanto riguarda il deficit, il ministro ha commentato le voci secondo cui il 2,4% sarebbe troppo. "Cosa dobbiamo fare con una politica monetaria che cambia segno e con il rallentamento della crescita internazionale?". Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, incontrando la stampa estera. "L'Unione europea tiene il pilota automatico in questa situazione. Allora se rischia di andare contro un iceberg tiene il pilota automatico lo stesso? Non le interessa?", ha aggiunto Savona.

