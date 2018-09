Ponte Morandi, Toninelli: in arrivo (per decreto) aiuti a famiglie e imprese

"Il Governo sta predisponendo un provvedimento d'urgenza per Genova e per le infrastrutture, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di una comunità duramente colpita. Si tratta di tutelare in primo luogo le persone e le imprese danneggiate". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, riferendo sul crollo del ponte di Genova nell'Aula della Camera. "Per quanto riguarda Genova, il Governo metterà in campo forme di aiuto in ordine alle rate dei mutui che molte famiglie sono costrette a pagare su immobili che non possono piu' abitare. Inoltre - ha aggiunto il ministro - aiutera' le imprese, ricadenti nell'area del crollo del ponte, a riprendere i cicli produttivi, prevedendo forme di agevolazione fiscale o incentivi alla temporanea delocalizzazione. Attenzione sarà rivolta anche alle imprese dell'indotto, seppur ubicate esternamente all'area danneggiata, che stanno subendo danni economici".

