Corte Ue: Italia deve recuperare Ici non versata dalla Chiesa

Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: lo hanno deciso i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano stabilito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto". "La Corte Ue - si legge - annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui esso ha convalidato la decisione della Commissione di non ordinare il recupero dell'aiuto illegale concesso con l'esenzione dall'Ici e annulla, di conseguenza, la decisione della Commissione".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it