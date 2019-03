A giugno 2020 pronta la Agrigento-Caltanissetta, assicura Conte

ANDREAS SOLARO / AFP Giuseppe Conte

"Faremo di tutto per completare la Caltanissetta-Agrigento entro giugno 2020. E' una infrastruttura strategica per la Sicilia e anche per l'Italia". Lo ha detto premier Giuseppe Conte nella galleria della 640, oggetto di un "tavolo a Roma che avrà un impulso decisivo".

