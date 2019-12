La Cina ha sospeso i nuovi dazi sulle merci Usa

Da qing / Imaginechina Dazi bandiere Usa e Cina (Afp)

La Cina ha sospeso i nuovi dazi sulle merci americane che avrebbero dovuto entrare in vigore oggi. Lo ha comunicato il ministero cinese delle Finanze. E' l'effetto dell'accordo commerciale annunciato venerdì 13 da Washington e Pechino. Le nuove tariffe ora sospese prevedevano aliquote tra il 10 e il 5 per cento sull'import dagli Usa e avrebbero colpito in particolare auto e pezzi di ricambio.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it