Nel 'Single Day' (il Black Friday cinese) ordini per 1 miliardo in un minuto

Afp Alibaba

Si è aperto il Black Fridey cinese. Si chiama Single Day ed in un minuto il colosso dell'e-commerce Alibaba ha annunciato di aver ricevuto ordini per un miliardo di dollari. In 63 minuti e 59 secondi gli ordini sono saliti a 100 miliardi di yuan (14 miliardi di dollari), sopra i livelli dell'anno scorso. In questa 11esima edizione del Single Day il record da battere sono i 30,6 miliardi di dollari di vendite dell'anno scorso.

Secondo i conti di Alibaba quest'anno i consumatori online attivi cinesi hanno raggiunto quasi i 700 milioni, il 15% in più dell'anno scorso. La giornata attuale del Single Day vale 2,5 volte le vendite del Black friday e del Cyber monday americani messi insieme.

