Cgil, accordo nella notte: Landini segretario generale, Colla vice

(AGF) Maurizio Landini

Dopo una lunga notte di mediazione in Cgil si va verso l'accordo per Maurizio Landini nuovo segretario generale della Cgil e Vincenzo Colla vicesegretario. La commissione elettorale, che si riunirà alle 8, dovrà ufficializzare questa decisione. La segreteria sarà composta sempre da 10 componenti oltre al vicesegretario, Roberto Ghiselli dovrebbero entrare una donna e il segretario dei chimici Emilio Miceli. Oltre a Colla vicesegretario ci sarà anche una donna come vice per una questione di equilibrio generale.

