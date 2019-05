Carige: Fitd approva conversione bond, avrà oltre 40%

Il consiglio dello Schema volontario del Fondo di tutela interbancario dei depositi ha "approvato il nostro intervento secondo lo schema concordato con Blackrock" e convocato "per il 14 maggio a Roma" l'assemblea delle banche azioniste. A dirlo il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, che ha così confermato la conversione del bond subordinato sottoscritto lo scorso novembre. "Verrà convertito per l'interezza della parte convertibile, circa 313 milioni", ha aggiunto, pspiegando che in caso di un aumento ipotizzato a quota 720 milioni la quota in mano allo Schema sarebbe "intorno al 43%"

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.