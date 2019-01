Carige: ok di Bruxelles al decreto, "Non è aiuto di Stato"

Via libera della Commissione europea alla garanzia statale di sostegno alla liquidità per Banca Carige richiesta dall'Italia. Secondo Bruxelles, il piano del governo per sostenere l'accesso alla liquidità di Carige è in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato.

Lo Stato italiano fornirà una garanzia per una serie di obbligazioni che la banca intende emettere, con un importo nominale complessivo fino a 3 miliardi di euro: secondo la Commissione, la misura è "mirata, proporzionata e limitata nel tempo e nella portata. La Commissione ha pertanto concluso che questo sostegno alla liquidità è in linea con le norme dell'UE, in particolare sulle comunicazioni sul settore bancario del 2013".

